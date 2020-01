Actualización sorpresa de Fortnite soluciona 10 bugs y añade nuevos cosméticos

Como ya nos tiene acostumbrados, Epic Games actualizó sin aviso a Fortnite, en esta ocasión se trata de un parche pequeño, que contiene soluciones para algunos molestos errores, junto a estilos actualizados para los trajes de la NFL, con las miras puestas en el Super Bowl del próximo fin de semana.

La característica más importante de la actualización es el regreso de las tirolesas, sin lugar a dudas. Este medio de transporte había sido deshabilitado por extraños bugs que sucedían al interactuar con ellas y habían dejado al mapa con muy poca movilidad.

La lista de bugs y errores del juego solucionados se completa de la siguiente manera:

Tirolesas deshabilitadas.

Editar piezas a través de pisos sin intención.

No poder editar estructuras al mirar directamente abajo.

Juego sin sonido en PC

Barra rápida inadvertidamente desactivada en todas las plataformas.

Desafío Horas Extra "Visita diferentes paradas de buses" no toma todas las paradas.

Las entradas de los trajes de Star Wars Legacy no se muestran.

La tecla "F" no permite moverse apropiadamente luego de la reposición del mapa.

Editar rápidamente puede provocar que los jugadores se quedaran en el Modo Editar.

La mira del Rifle de Francotirador puede desaparecer cuando los jugadores caen en un escondite.



De esta manera, todos los errores mencionados anteriormente ya no se deberían encontrar en el juego.

Por otro lado, los trajes de los 49ers y Chiefs, que jugarán el Super Bowl LIV, ahora tienen su estilo especial seleccionable, tal y como sucedió con Rams y Patrios el año pasado. Finalmente, un nuevo emote relacionado con el evento de TikTok fue descubierto:

Leaked "Freemix" Emote + New Super Bowl Styles for the Football Skins!! �� pic.twitter.com/hdkUSuskKK — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) January 29, 2020

