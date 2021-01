Age of Empires 4: "Hay que pulirlo, pero lo principal ya está listo"

La franquicia Age of Empires es una de las más curiosas del mundo de los videojuegos, ya que cada título tiene su base de fanáticos y jugadores, y actualmente tanto Age of Empires 3, con el lanzamiento de su "Definitive Edition", como Age of Empires 2 Definitive Edition están activos y los desarrolladores lanzan actualizaciones para ambos juegos. Pero esto no es todo, ya que el desarrollo de la cuarta entrega parece casi listo.

O al menos así lo anticipó Shanon Loftis, la director de World's Edge Studios, el equipo encargado del desarrollo de AoE 4, quien entregó una actualización sobre el estado del juego en el blog de Age of Empires:

"Estamos haciendo un gran progreso en Age of Empires IV. No quiero ponerlos celosos, pero literalmente estamos jugando este juego cada día, tanto en Washington como en Vancouver.

El desarrollo de un juego de estrategia en tiempo real es divertido: toma su tiempo construir los sistemas separados (Inteligencia Artificial, economía, simulación, etc), y luego toma otro tiempo unir todo. Pero cuando se logra, de pronto tienes un juego. Un juego que necesita debugging, balance y pulimiento. Pero el nucleo del juego que sabes que lanzarás ya está, y lo mejor de todo es que se siente como un juego de Age of Empires."

Todavía no hay fecha definida para el lanzamiento de este esperado título que buscará llevar la franquicia a otro nivel y darle nueva vida a los juegos de simulación y estrategia en tiempo real, que con el paso del tiempo han perdido un poco el entusiasmo que generaban en otra época.

