Amazon habría filtrado el Need For Speed: Hot Pursuit Remastered ¡para noviembre!

Need for Speed es una de las sagas clásicas de juegos de coches y carreras, y todo hace indicar que Electronic Arts quiere darle nueva vida a la saga recurriendo a una técnica que tiene mucho éxito en el mundo de los videojuegos: la nostalgia.

Tal y como reportó el usuario Wario64, en la tienda oficial de Amazon ha aparecido una preorden para Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, juego que estaría disponible, según la página, para Nintendo Switch y Xbox One, aunque definitivamente llegará a PC y PS4 si es que el juego realmente se lanzará.

Por lo que podemos ver en la imagen, el juego se lanzaría el próximo 13 de noviembre, lo cual parece interesante ya que con el lanzamiento de la Xbox Series X confirmado para noviembre, puede que tengamos novedades del juego para consolas de nueva generación.

Hot Pursuit es una de las clásicas entregas de Need For Speed, y está entre los juegos más vendidos de toda la saga, por lo que sería sumamente interesante ver una remasterización para la generación actual, casi una década después del lanzamiento del juego original.

Por el momento Electronic Arts no nos reveló nada de manera oficial, pero ya hemos tenido varias filtraciones por parte de la tienda de Amazon que terminaron por transformarse en realidad, y seguramente pronto sabremos si esta es una de ellas.

Lee También