Among Us 2 cancelado: InnerSloth pondrá todos sus esfuerzos en actualizar el 1

Si hay un juego que ha triunfado en esta cuarentena, ese ha sido Among Us; lanzado en 2018 por Innersloth, el juego no fue muy popular hasta que los streamers lo descubrieron en estos últimos meses de confinamiento y rápidamente ganó fanáticos y jugadores por todo el mundo, en un juego que todo el mundo puede jugar con facilidad.

Semanas atrás los desarrolladores anunciaron que habrá un Among Us 2, el cual comenzaron a desarrollar en agosto y que iba a tener su Beta en diciembre. Sin embargo, hace instantes lanzaron un nuevo comunicado en su blog confirmando que esto no sucederá, pero no porque dejarán de lado la franquicia. Más bien, todo lo contrario.

"Ver la cantidad de gente que apoya Among Us 1 nos ha hecho querer darle soporte al juego y llevarlo al siguiente nivel. Es por eso que hemos decidido cancelar el desarrollo de Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1", explicaron desde Innersloth.

Esto resulta muy favorable para quienes ya compraron el juego y para quienes lo juegan desde móviles, pero también podría traer sus complicaciones. Todo desarrollador sabe que añadir contenido a un juego desarrollado con un código que quedó "viejo" es más complicado incluso que crear otro código desde cero, por lo que desde Innersloth tendrán que trabajar arduamente si quieren "traer todo el contenido planeado para Among Us 2 a Among Us 1", tal y como anticiparon.

Veremos por cuanto tiempo sigue la fiebre por Among Us, pero por lo menos desde el lado de los desarrolladores, el apoyo se mantendrá en el corto y mediano plazo.

Lee También