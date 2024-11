Mariano Soso tomó una decisión: El primer cambio que hará Alianza Lima vs. Cusco

Este domingo 3 de noviembre, Alianza Lima se mide ante Cusco desde las 15:00 horas de Perú. Chocando en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, el cuadro íntimo tiene listo su once titular, pero podría haber un cambio de último minuto si el técnico Mariano Soso así lo decide.

Si bien todavía no está claro si Paolo Guerrero será titular, estará en la banca o quedará descartado para el cotejo, hay que mencionar que el ‘Depredador’ no participó en el último entrenamiento del viernes y su presencia no está al 100% confirmada.

Por ello el técnico Mariano Soso tendría todo listo para hacer oficial a su reemplazo en el once titular de Alianza Lima ante Cusco. En caso Paolo Guerrero sí llegue para el partido, empezará como titular y la pieza de recambio sería la primera sustitución que realice el entrenador.

Alineación de Alianza Lima

Alianza anunció su duelo ante Cusco. (Foto: Alianza)

Entonces el técnico Mariano Soso ha preparado una alineación con Paolo Guerrero y otra sin el ‘Depredador’. De esta manera, Alianza Lima ya tiene el tentativo once titular ante Cusco: Campos; Zambrano, Noriega, Garcés; D’ Arrigo, Freytes, Rodríguez, Arregui, Quevedo; Guerrero/Zanelatto y Sabbag”.

Así pues, está claro que Franco Zanelatto podría ocupar el sitio de Paolo Guerrero en caso no esté en la lista final de convocados. Caso contrario, si el ‘Depredador’ se llega a meter en el once, ‘Zane’ sería la primera opción de cambio que tendría el técnico Mariano Soso en el Alianza Lima vs. Cusco.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Cusco?

Alianza Lima vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Liga 1 MAX. Además, también se podrá seguir el partido de manera online y por internet por L1 MAX. Adicionalmente también tendrás el minuto a minuto de todo el desarrollo del partido gratis por Bolavip.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco?

Alianza Lima chocará ante Cusco este domingo 3 de noviembre desde las 3:00 PM. Enfrentándose por la fecha 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, los íntimos tienen que conseguir un triunfo y esperar que los cremas no ganen ante Los Chankas.

