Among Us se actualiza con votos anónimos y más novedades

Desde que Among Us se volvió hiper popular, los desarrolladores de InnerSloth han estado trabajando mucho para poder entregar actualizaciones con soluciones de erorres y nuevas características para una impresionante y también muy demandante nueva base de fanáticos.

Es por eso que decidieron cancelar Among Us 2 y entregarnos las actualizaciones en el juego actual, y algunas de ellas ya comienzan a vislumbrarse. Y es que el cliente beta de Among Us, donde se prueban las nuevas características antes de introducirlas al juego, ya cuenta con varias novedades muy interesantes.

Las novedades que se pudieron apreciar son:

• Votos anónimos: Ahora el organizador de la sala puede seleccionar si quiere que se vea a quién votó cada jugador o no.

• Barra de tareas: Podrás cambiar si quieres que se muestre la Barra de Tareas durante el juego. Tendrás las opciones de "Siempre", "Reuniones" o "Nunca", dependiendo cuando quieras que se muestre.

• Soporte para daltónicos: Las tareas de unión de cables se han vuelto accesibles para gente con problemas de visualización de colores. Ahora cada cable cuenta con una forma que corresponde a su color para que puedan completarla con mayor facilidad.

Serán pequeños cambios en general, pero al menos los votos anónimos le darán un nuevo vuelco al juego, y la confianza será puesta a prueba aún más en cada partida. Además, sin la barra de tareas, ya no podrás ver si alguien completó una misión o no, o cuantas quedan para completarlas todas. Y, lógicamente, el soporte para daltónicos era más que necesario.

Como mencionamos, estos cambios todavía se están probando en el Beta Server, y llegarán pronto al juego oficial.

Lee También