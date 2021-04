Among Us: detallan qué cambiará en el próximo parche

Innersloth, el equipo de cuatro personas que creó Among Us, ha estado sumamente ocupado agregando funciones y mejorando aspectos del juego online. Esta vez, nos cuentan sobre su progreso en cuanto a la próxima actualización.

A través de una nueva entrada en su blog, adelantan que habrá una nueva pantalla cuando se reporte un cadáver. Este rediseño enfatizará quién encontró el cuerpo y quién murió: debajo te dejamos el prototipo que mostraron, aunque este aspecto no es definitivo.

Reiteran que siguen trabajando en las partidas para 15 personas, y en traer 6 colores nuevos para personajes. Sin embargo, aclaran que quieren encontrar una forma de definir a los tripulantes sin recurrir solo a los colores, ya que tienen en cuenta a aquellos con daltonismo.

El estilo de arte de Among Us también cambiará, no de forma drástica sino mejorando las líneas y otros aspectos para que sea más fácil animar a los personajes. Aún no hay fecha definida del parche, pero se nos seguirán dando actualizaciones de progreso a través de la web, que también será rediseñada.

