2K Sports escuchó a la comunidad, la cual reclamó mejoras de cara al NBA 2K22 en comparación con la entrega pasada de la franquicia, y el nuevo juego realmente las trae. Desde la fantástica interacción del MyCareer con los mundos multijugador The City (PS5/Xbox Series) y The Neighborhood (PS4/Xbox One), hasta las nuevas mecánicas de tiro y mútiples mejoras a nivel de jugabilidad en estrategias ofensivas como defensivas.

NBA 2K22: Un juego mucho más realista

El NBA 2K22 tiene muchos puntos favorables, especialmente si lo comparamos con su entrega pasada, y más aún en su versión de nueva generación, donde todo se siente mucho más fluido y realista. Aún así, el juego sigue contando con sus momentos que distan de la simulación, con las volcadas y tapones hechos para los Highlight Reels.

Pero el realismo realmente llega a la hora de descubrir el nuevo sistema de fatiga de los jugadores. Sus reacciones, movimientos y capacidad de lanzamiento disminuyen y con el correr de los minutos, se notan realmente diferentes a cómo inician los partidos.

NUEVAS MECÁNICAS DE LANZAMIENTO

El nuevo medidor de lanzamiento es todo un desafío, especialmente a la hora de jugar contra una AI de alto nivel. Los medidores son diferentes en cada lanzamiento, prácticamente obligándote a tomar un tiro abierto para anotar de media o larga distancia, o a utilizar el pick & roll para llevar a anotar debajo del aro con una volcada o flotadora.

Y no dejemos pasar el pick & roll, una jugada tan antigua como efectiva, y que en este juego es prácticamente indefendible, a menos que el jugador que toma al que corta al aro se interponga para evitar la asistencia a una canasta fácil y sencilla.

Aún así, se mantiene el dilema del stick derecho, que muchas veces se activa para el tiro cuando prefieres seguir realizando dribbles y movimientos especiales, y en otros en los que quieres elevarte para tirar al aro, hace lo contrario.

Por lo demás, si ya jugabas al NBA 2K, sabrás cómo completar el resto de las jugadas ofensivas, de lo contrario te llevará un buen tiempo aprender el Playbook, el cual podrás modificar en todos los modos a excepción de MyCareer, donde deberás adaptarte a las jugadas predefinidas de tu equipo, especialmente cuando no tienes el balón en tus manos.

MyCareer se siente como una gran historia con la inclusión de My City/My Neighborhood

Tener tu propio jugador nunca fue tan gratificante como en el NBA 2K22, si bien ya conocíamos el My Neighborhood, la inclusión de My City en la versión de PS5 y Xbox Series hace que la interacción de tu personaje con su carrera en la NBA tenga una vida detrás, lo cual la vuelve mucho más entretenida, variada y dinámica.

Podrás centrarte en mejorar a tu personaje aprovechando las sesiones de entrenamiento entre partidos con tu equipo, que te permitirán progresar en las Badges & Attributes, los dos puntos claves para mejorar a tu jugador, o hacerlo jugando en línea en los diferentes modos de que ofrecen My City/My Neighborhood, donde ganarás puntos dependiendo de tu rendimiento y Rating al final del partido.

Eso sí, los servidores siguen siendo un problema para los latinos, ya que el ping se hace notar y la latenciaclaramente es la diferencia entre aquellos que gastan dinero real para mejorar sus personajes, y quienes lo puede resultar sumamente tediosa si quieres anotar canastas. El otro problema del juego en línea hacen de a poco.

Si recién comienzas, tu jugador de media cercana a 70 poco podrá hacer contra los jugadores de más de 90 que te encontrarás en cualquier partido, por lo que en ese caso lo mejor será centrarte en jugar MyCareer con las sesiones de entrenamiento y partidos de NBA hasta alcanzar un nivel aceptable en alguna característica.

MyTeam y MyNBA mantienen su estilo sin demasiados cambios

Algunos modos que mantienen la fórmula ganadora son MyTeam y MyNBA, siguiendo el clásico lema de "si funciona no hay que cambiar", y apenas tienen algún que otro retoque menor. En el caso de MyTeam, con los nuevos eventos y maneras para conseguir algunas cartas.

Por su parte, el MyNBA tiene bastantes similitudes con MyCareer, con algunas opciones más avanzadas para quienes desean llevar el control total de su franquicia en la NBA.

Reflexión Final

LO BUENO

• NBA 2K22 es un juego claramente superior al NBA 2K21, tanto en actual como nueva generación.

• Los puntos fuertes están en su sistema de fatiga, que hace que el juego se vuelva más realista, y en las mecánicas actualizadas tanto en ofensiva como defensa.

• El Modo MyCareer es lo más desarrollado del juego, y como tal se vuelve un modo central, el cual te puede capturar por horas y horas.

LO MALO

• El sistema de tiro y dribbleo con el stick derecho sigue causando problemas y puede cortar jugadas.

• La diferencia entre el grind y los jugadores que pagan para progresar es brutal en los modos The City/The Neighborhood.

• Para los latinos, los servidores siguen siendo un dilema sin solución.

• La nueva barra de lanzamiento todavía tiene espacio por mejorar, pero al ser introducida en esta entrega, entendemos que es algo en lo que se trabajará en los futuros juegos.