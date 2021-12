Thunder Tier One es un shooter táctico (top-down) en el que el jugador se unirá a un grupo de trabajo de élite que lucha contra operativos enemigos.

Inteligencia pura: Thunder Tier One, el nuevo 'shooter' que llegó a Steam

Thunder Tier One es un shooter táctico realista en el que los jugadores se unen a un equipo de operaciones especiales de élite encargado de detener a una peligrosa organización terrorista que causa estragos en el país ficticio de Europa del Este, Salobia. En el modo cooperativo para 4 jugadores o en solitario con compañeros de la IA, los jugadores deben seleccionar cuidadosamente su equipo y utilizar todos sus conocimientos estratégicos para abrirse camino con éxito a través de una campaña de nueve misiones.

Thunder Tier One comenzó como un proyecto personal para un pequeño grupo de desarrolladores que estaban interesados en explorar el concepto de top-down. A principios de 2020, el director creativo y productor ejecutivo Pawel Smolewski presentó el juego a KRAFTON, que vio el potencial y decidió ayudar al equipo original a presentar el título a un público más amplio.

1. Táctica e inteligencia

La mayoría de juegos 'shooter' explotan al máximo la capacidad de todos los jugadores para crear estrategias de juego para poder triunfar. Sin embargo, la gran diferencia con Thunder Tier One es que es un juego que enseñará a sus usuarios a ser inteligentes y tácticos en un campo de batalla, algo que en otros títulos te tiene que salir de la creatividad.

2. Soporte oficial para Mods desde el lanzamiento

De entrada, el TTO's le permitirá a cada jugador usar una herramienta de integración en Steam para añadir y modificar misiones, armas, comportamiento de la IA, equipamiento, entre otras características. Esto quiere decir que apenas entremos tendremos un sin fin de oportunidades de crear o incluso probar una gigante variedad de cambios dentro del juego. Imagínate recrear una misión de alguna película o crear un mapa con una dificultad extremadamente difícil para darle a la comunidad horas y horas de juego extra.

3. El valor de la sencillez para crear un juego adictivo

Para nadie es un secreto que la fórmula del exito de un videojuego muchas veces no tiene que ver con poderosos motores gráficos, historia larga e impredecibles o solo tener el legado de una franquicia reconocida. Thunder Tier One no tiene nada de eso, pero en su juego logró mezclar lo que ha muchos títulos les falta: sencillez. Te mueves, disparas, recargas y eliminas objetivos. Todo eso en mapas medianos que harán que disfrutes horas de batallas intensas donde la mayor satisfacción será encontrar la táctica correcta para lograr la rendición de los enemigos... Lo dicho: simple y sencillo.

Requisitos de juego para PC (Steam)

Especificaciones mínimas

RAM: 8GB

Gráficos: GTX 950

OS: Windows 7 64-bit

Procesador: Intel Core i5-3.3 GHz

Direct X: Version 11

Almacenamiento: 20GB HDD

Especificaciones recomendadas

RAM: 16GB

Gráficos: GTX 1070

OS: Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i7-3770K

Direct X: Version 12

Almacenamiento: 20GB SSD

Reflexiones finales

1. Sin duda alguna, lo más atractivo de este juego en su lanzamiento tiene que ver con la herramienta para Mods. De entrada, permitirle a los jugadores hacer su propia gestión del juego seguramente va a ser una decisión que celebren en KRAFTON. Hoy en día las compañías con más valor en el mercado de los videojuegos son las que permiten que sus jugadores exploten la creatividad para crear mapas, añadir niveles de dificultad y todo lo que les permita apropiarse del juego.

2. Si bien este juego pondrá a prueba la inteligencia de los jugadores para afrontar momentos de batalla 'in game', creemos que hay una mezcla de aprendizaje importante que lo vuelve más interesante. Si o si, cada usuario empezará a entender que un 'shooter' muchas veces no solo tiene que ver con tener buena puntería o hacer múltiples kills surrealistas. TTO te empujará a pensar un poco antes de tomar una casa llena de enemigos o como hacer para capturar a todos tus enemigos sin la necesidad de usar una sola bala.