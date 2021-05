Anuncian el evento Héroes de Acción de los 80 para Call of Duty Warzone

Activision ha anunciado el próximo evento que ocupará a Call of Duty: Warzone, al igual que a Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty: Mobile. Se trata de "Héroes de Acción de los 80", que traerá a Rambo y a John McClane como skins.

Los personajes de Sylvester Stallone y Bruce Willis respectivamente son dos íconos del cine de este género y época, y su aparición no nos sorprende porque se había filtrado con anterioridad. La empresa anunció que ambos llegarán con el evento el 20 de mayo.

Con esto nos dieron el primer vistazo al póster oficial del evento, que como decíamos tendrá cruces entre las tres entregas principales de la saga bélica. No hay más información del evento actualmente, y tampoco sabemos si se le sumarán más skins a los que ya se filtraron.

Esta actualización será la de mitad de temporada para Call of Duty: Warzone. El battle royale hace poco sufrió un enorme cambio en su mapa, tras un evento que dejó impresionados a los fans.

