El mundo de los deportes electrónicos suele presentarnos con personajes entrañables, y figuras que poco a poco se van ganando el corazón de los fanáticos, lo cual los lleva a alentarlos. Sin embargo, de tanto en tanto aparece alguno con graves problemas en sus vidas privadas, y el de Hunter ‘SicK’ Mims es uno de esos casos.

SicK es un jugador profesional de VALORANT para la organización Sentinels, una de las más importantes del mundo, y el portal DotEsports ha reportado que SicK fue arrestado luego de un altercado en un consecionario de Ferrari, el pasado 3 de marzo.

En un video que ha sido borrado, se podía ver a un empleado del consecionario pidiéndole a SicK que se retire de su oficina y del recinto, pero el jugador se negaba a hacerlo. A raíz de ello, SicK ha sido arrestado y lleva un par de días en prisión en Texas, bajo una fianza de 5 mil dólares que, de momento, no ha sido pagada.

SicK es un jugador que ha tenido varios inconvenientes en el pasado, con temas mentales que datan desde mayo del 2022, cuando se tomó un tiempo del competitivo y no participó del LCQ para el VALORANT Champions y otras competiciones oficiales. Más recientemente, estuvo envuelto en un drama con su ex novia y Sentinels, todo mientras se jugaba el VCT//LOCK IN de VALORANT en Brasil.

Según indican los reportes, SicK se enfrenta a la posibilidad de quedarse en prisión durante 180 días, y de momento la organización de Sentinels no se ha pronunciado al respecto, aunque ya busca a un sexto jugador para la plantilla, por lo que parece que le soltará la mano a SicK.