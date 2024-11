Un mano a mano de Carlos Zambrano frente a Alexis Mac Allister, no terminó nada bien. Quien se llevó la peor parte, fue el crack argentino.

Muchos podemos coincidir que esto pudo ser considerado como una jugada sin sentido alguno. Si le sacaban una tarjeta roja no pasaba nada, y no existía queja alguna. Porque mencionamos esto. El motivo principal es que casi pasó desapercibido una vez más una acción violenta de Carlos Zambrano en el último partido de la Selección Peruana . Cuando prácticamente se bajó a un colega de profesión del cuadro rival, con una patada que tranquilamente lo pudo romper. Siendo Argentina el cuadro en este caso damnificado porque no pasó de una amonestación con amarilla.

¿Cómo fue la falta de Carlos Zambrano contra Alexis Mac Allister?

El reloj marcaba los 87 minutos de juego entre La Blanquirroja y La Albiceleste, cuando Alexis Mac Allister se movió con el balón dominado. Hasta que Carlos Zambrano de una falta artera, donde se lleva la pierna del rival y no toca en ningún momento la pelota, termina parando el juego. Una fuerte entrada del León contra el volante del Liverpool de Inglaterra, generó un malestar general en el país campeón del mundo. Porque vieron como uno de sus principales cracks, terminó en el piso por una agresión directa.

¿Debió ser expulsado Carlos Zambrano por su falta a Alexis Mac Allister?

Terminó siendo reemplazado Alexis Mac Allister por su compañero Leandro Paredes. Quien entró para estar en La Bombonera los minutos finales del cotejo, entre la Selección Argentina y Perú. Volviendo al tema principal. Carlos Zambrano se convirtió en tendencia de forma casi inmediata por el suceso marcado líneas arriba. Los hinchas del deporte rey a nivel mundial pidieron una sanción gigante para El Káiser quien muy tranquilo, fue llevado por el árbitro Wilmar Roldán a un lado. Recibiendo con todo honor y sin reclamar la tarjeta amarilla necesaria.

¿Qué dijeron los argentinos sobre la falta de Carlos Zambrano?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Que injusto este deporte, Zambrano tiene al alcance a Alexis Mac Allister como para pegarle una patada”. “Nunca pensé en ver a Zambrano haciéndole una falta a Mac Allister”. “Un animal Zambrano. Plancha violenta sobre Mac Allister. Lo tienen que rajar. El VAR, bien gracias. Pésimo Roldán”. “Opino que era roja para Zambrano. Planchazo a Alexis Mac Allister”. “Ja ¿Y Zambrano? Roja y cárcel por la patada que le dio a Mac Allister”.

Carlos Zambrano jugando contra Argentina. (Foto: IMAGO).

Es importante precisar que la Selección Peruana salió a jugar con este once titular Gallese; Zambrano, Araujo, Callens, Advíncula; Castillo, Sonne, Peña, Polo, Valera, Guerrero. Mientras que en Argentina, dijeron presente desde el pitazo inicial: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Messi, Álvarez, Lautaro Martínez. Marcando el único tanto del encuentro, el capitán y referente del Inter de Milán: El Toro.