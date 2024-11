La queja de Paolo Guerrero contra Messi luego del partido

Paolo Guerrero no escondió su enojo al final del partido y se quejó del juego condicionado cuando se enfrentan a Lionel Messi.

El protagonismo al final del partido entre la Selección de Perú y Argentina se lo llevó Paolo Guerrero y es que el delantero de 40 años no solo deslizó que no jugaría más con la Bicolor si no que tuvo una queja que tiene como protagonista a Lionel Messi.

“Estuvimos parejos en lo físico, aunque es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. Nos empujaban y no cobraban falta en cambio a Messi lo tocábamos con un dedo y pitaban falta”, empezó.

“El árbitro te condiciona, te va metiendo, todas les pitaban a ellos y a nosotros nada. La mayoría de sus llegadas fueron a balón parado”, complementó el delantero de Alianza Lima.

El partido terminó 1-0 con gol de Lautaro Martínez y Argentina se mantiene en lo más alto de la tabla mientras que Perú se queda en el último puesto con apenas 1 victoria.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por Eliminatorias?

Perú volverá a jugar por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina en La Bombonera, luego de eso vuelve en marzo 2025 para jugar contra Bolivia y Venezuela.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias