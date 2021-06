Baldur's Gate 3 no saldrá de Early Access este año

Baldur's Gate 3, la secuela al clásico RPG del 2000, entró en Early Access, o acceso anticipado, a fines del año pasado. Si bien la desarrolladora Larian quería lanzarlo completo para el 2021, esto no podrá suceder.

El fundador del estudio, Swen Vincke, confirmó en una nueva entrevista que "estamos esforzándonos para que el juego esté completo el año que viene. No saldrá este año". Cabe destacar que no se trata solo de pulir el juego, sino que este aún no está terminado en su forma actual.

A la campaña le falta contenido, además de que al salir estuvo infestado de bugs y problemas técnicos. Pero para la próxima actualización, Larian no agregará nada nuevo. Será un parche que "se centre en los comentarios que estuvimos recibiendo", refiriéndose a los jugadores del Early Access.

En parte, los cambios se harán a las mecánicas del juego, que Larian toma prestadas del juego RPG de mesa Dungeons & Dragons. Recordamos que hace poco otro juego de la saga, Baldur's Gate: Dark Alliance, recibía un port para PC y consolas.

