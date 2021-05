El clásico Baldur's Gate: Dark Alliance llega de sorpresa a PS4, Xbox One y Switch

No sucede muy seguido que un lanzamiento nos tome completamente de sorpresa, debido a lo fácil que suele filtrarse todo en la industria de videojuegos, pero esta vez sucedió. Baldur's Gate: Dark Alliance, el clásico de PS2 y Xbox, llegará mañana a consolas actuales.

Interplay y Wizards of the Coast anunciaron que el RPG de acción, originalmente lanzado en el 2001, se lanzará mañana 7 de mayo en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Estará disponible solo de forma digital a U$S29,99.

Cabe destacar que esto no cuenta como un remake o como una remasterización siquiera, sino que es simplemente un relanzamiento. Más allá de tener soporte 4K para Xbox One X y PS4 Pro, además de ser jugable en Xbox Series X y PS5 por retrocompatibilidad, no tiene nada nuevo.

El juego llegará a PC y dispositivos móviles más adelante este año, y tendrá cooperativo local en todas sus plataformas. Fue muy bien recibido cuando salió hace 20 años, y continúa siendo un exponente de su género.

