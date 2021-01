Bandai Namco desarrollará el juego más costoso en toda su historia

Desde Pacman hasta Tekken, pasando por Dark Souls, Jump Force o Soulcalibur, Bandai Namco no es una compañía extraña a grandes entregas, ya sea títulos individuales o franquicias propiamente dichas. Es por eso que el reciente anuncio de que su proyecto más costoso está por empezar, llamó bastante la atención.

Y esto llegó por parte del productor y director de Tekken, Katsuhiro Harada, quien confirmó que será el quien esté a cargo de este proyecto. "Honestamente, creo que este podría ser el proyecto de desarrollo más costoso en la historia de Bandai Namco. Es increíble que los superiores hayan aprobado esto", comentó durante el evento Piro Live!

"La aprobación ya fue dada, pero debido al coronavirus realmente no hemos podido comenzar todavía el proyecto", completó Harada. Pero claro, parece que sus proyectos futuros no serán otros títulos de lucha. "Estoy trabajando en el desarrollo de otras cosas más allá de los juegos de lucha. No creo que vuelva a hacer otro juego de este estilo que no sea Tekken, pero no diré más sobre este proyecto por el momento."

Con esto, podemos esperar un juego más que interesante por parte de Bandai Namco, y si bien no siempre tener el mayor presupuesto supone o resulta en el mejor juego, sí es un valor más que importante a tener en cuenta de cara al desarrollo de un nuevo juego, por lo que las expectativas sobre lo que podemos llegar a ver son bastante altas.

Lee También