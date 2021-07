Square Enix y Crystal Dynamics buscan ganarse algo de favor del público con la salida de War for Wakanda, su primera expansión de historia para Marvel's Avengers. Con este fin traerán al frente a Black Panther, el emblemático personaje del cual ahora sabemos que tendrá la voz de Kratos.

Con esto nos referimos a que será Christopher Judge, actor que le prestó la voz a Kratos en el God of War de 2018 para PS4, quien interprete al rey de Wakanda. El personaje está muy íntimamente relacionado con el difunto Chadwick Boseman, y de esta forma se le dará una nueva identidad con la resonante voz de Judge.

También lee:

• La secuela de God of War se retrasa hasta 2022; saldrá en PS4 y PS5

Christopher Judge reemplazó a Terrence C. Carson para la última entrega en la franquicia, y fue muy bien recibido por los fans. Además de varios créditos en TV y cine, actuó en videojuegos como World of Warcraft y StarCraft II. Cuando Square Enix se le acercó con este papel, contó que "lo rechacé al instante".

Por supuesto que esto tenía que ver con el legado de Boseman, ya que no pensaba que alguien más debiera interpretar a T'Challa. "Básicamente, lo terminé haciendo porque mi madre y mis hijos me dijeron que si no lo hacía, me desheredarían", bromeó. Si bien sintió miedo, dijo que intentaría hacer que su actuación se sienta única.

Esta será "su propia interpretación", creada también por Hannah MacLeod, quien servirá como la líder de narrativa en el DLC; y Evan Narcisse, el escritor detrás del cómic Rise of the Black Panther. Será un Blackk Panther más viejo y más sabio quien protagonice War for Wakanda, que traerá nuevas misiones a Marvel's Avengers en agosto.