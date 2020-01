Calendario completo del split de Apertura de la LLA 2020 de League of Legends

La Liga Latinoamericana de League of Legends es el torneo regional más importante del Esport basado en el MOBA de Riot Games. Este año, la Liga se mueve a México luego de su paso por los servidores e instalaciones de Chile, buscando un mayor alcance y repercusión.

También cambió su formato, ahora habrá diferentes etapas previas a la Gran Final para definir al Campeón, pero todo comenzará con un round robin donde las ocho escuadras se enfrentarán en dos ocasiones ante todos sus rivales para definir a los seis primeros.

El equipo de Esports de Riot Games en Latinoamérica dio a conocer el fixture para estas primeras partidas y se los dejamos a continuación:

FECHA 1

Sábado 15 de febrero

Isurus vs Gillette Infinity Esports

Furious Gaming vs All Knights

Azules Esports vs Pixel Esports Club

XTEN Esports vs Rainbow7

FECHA 2

Domingo 16 de febrero

Gillette Infinity Esports vs Rainbow7

XTEN Esports vs All Knights

Furious Gaming vs Pixel Esports Club

Isurus vs Azules Esports

FECHA 3

Sábado 22 de febrero

Azules Esports vs Furious Gaming

Rainbow7 vs Isurus

Pixel Esports Club vs All Knights

XTEN Esports vs Gillette Infinity Esports

FECHA 4

Domingo 23 de febrero

XTEN Esports vs Furious Gaming

Rainbow7 vs Azules Esports

All Knights vs Isurus

Gillette Infinity Esports vs Pixel Esports Club

FECHA 5

Sábado 29 de febrero

Azules Esports vs XTEN Esports

Rainbow7 vs All Knights

Furious Gaming vs Gillette Infinity Esports

Isurus vs Pixel Esports Club

FECHA 6

Domingo 1 de marzo

Gillette Infinity Esports vs XTEN Esports

Pixel Esports Club vs Rainbow7

All Knights vs Azules Esports

Isurus vs Furious Gaming

FECHA 7

Sábado 7 de marzo

Azules Esports vs Gillette Infinity Esports

Rainbow7 vs Furious Gaming

Pixel Esports Club vs All Knights

XTEN Esports vs Isurus

-------- FINAL PRIMERA RONDA ---------

FECHA 8

Domingo 8 de marzo

Gillette Infinity Esports vs Isurus

Rainbow7 vs XTEN Esports

All Knights vs Furious Gaming

Pixel Esports Club vs Azules Esports

FECHA 9

Sábado 14 de marzo

Pixel Esports Club vs Furious Gaming

All Knights vs XTEN Esports

Rainbow7 vs Gillette Infinity Esports

Azules Esports vs Isurus

FECHA 10

Domingo 15 de marzo

XTEN Esports vs Pixel Esports Club

Isurus vs Rainbow7

Gillette Infinity Esports vs All Knights

Furious Gaming vs Azules Esports

FECHA 11

Sábado 21 de marzo

Isurus vs All Knights

Furious Gaming vs XTEN Esports

Azules Esports vs Rainbow7

Pixel Esports Club vs Gillette Infinity Esports

FECHA 12

Domingo 22 de marzo

Pixel Esports Club vs Isurus

All Knights vs Rainbow7

Gillette Infinity Esports vs Furious Gaming

XTEN Esports vs Azules Esports

FECHA 13

Sábado 28 de marzo

XTEN Esports vs Gillette Infinity Esports

Rainbow7 vs Pixel Esports Club

Azules Esports vs All Knights

Furious Gaming vs Isurus

FECHA 14

Domingo 29 de marzo

Isurus vs XTEN Esports

Furious Gaming vs Rainbow7

All Knights vs Pixel Esports Club

Gillette Infinity Esports vs Azules Esports

-------- FINAL SEGUNDA RONDA -----------

Esos son todos los enfrentamientos que habrá en la primera fase de la LLA 2020 de League of Legends. Los seis mejores equipos clasificarán a la siguiente instacia.

