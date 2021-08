Una vez más se confirma que Call of Duty: Vanguard transcurrirá durante la Segunda Guerra Mundial.

Call of Duty: Vanguard recibe otro teaser oficial

Tras meses de rumores, ayer se filtraron unas imágenes que probaron de manera conclusiva que Call of Duty: Vanguard es el próximo título de la franquicia de Activision. Luego de confirmarlo de forma irónica, los creadores de la saga lanzaron un nuevo teaser oficial.

Este dura tan solo cinco segundos, pero comunica más sobre el juego que el anterior teaser, que era un meme más que otra cosa. En este caso la cuenta INfoCoDES en Twitter nos informa de que varios creadores de contenido están recibiendo este misterioso adelanto.

Por si no había quedado claro, se confirma que tomará lugar en la Segunda Guerra Mundial, ya que se puede leer un cartel que dice "frente occidental". Es la primera de lo que serán seguro varias pistas hasta que por fin se revele el juego, lo cual sucedería la semana que viene.

¿Qué es Call of Duty: Vanguard?

Call of Duty: Vanguard es la próxima entrega en la saga bélica de Activision. Como decíamos, transcurrirá una vez más en la Segunda Guerra Mundial, y se espera que se lo presente por primera vez junto al cambio de mapa de Call of Duty: Warzone.

¿Cuándo sale Call of Duty: Vanguard y para qué plataformas?

Aunque todavía no fue revelado por Activision, el confiable filtrador Tom Henderson afirmó que Call of Duty: Vanguard saldrá el 5 de noviembre. Según las imágenes oficiales filtradas, estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC.