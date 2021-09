Hace ya casi tres meses, se descubrió un listado para Castlevania Advance Collection, un paquete sin anunciar para la franquicia de Konami. Aunque todavía no se dio a conocer de manera oficial, cada vez hay más evidencia para pensar que se lanzará pronto.

Mientras que la vez anterior se filtró en el organismo de clasificación de Australia, en este caso el mismo título se mencionó en un organismo de Taiwan. Lo interesante es que esta vez se dieron a conocer sus plataformas: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, y PC.

Repetimos que por el momento no hay nada oficial sobre esto, ya que Konami no se pronunció al respecto. Pero todo apunta que es verdadero, y sería desarrollado por M2, estudio que se encargó de producir varios títulos para compañías como Konami y SEGA.

Se espera que la colección traiga a Castlevania: Circle of the Moon de 2001, Castlevania: Harmony of Dissonance de 2002, y Castlevania: Aria of Sorrow de 2003. Esta fue la trilogía que salió para Game Boy Advance.

Más allá de este paquete aún no anunciado, la franquicia de Castlevania parece estar "reviviendo". Además de su serie de Netflix, el mes pasado Konami anunció Castlevania: Grimoire of Souls, que trae el estilo retro de la serie y lo adapta para los celulares.