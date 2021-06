Se filtra el lanzamiento de Castlevania Advance Collection

La saga de Castlevania es una de las más queridas por el público gamer, por lo cual duele que haya sido abandonada por Konami en los últimos años. Sin embargo, ahora volvería en la forma de un pack de juegos, titulado Castlevania Advance Collection.

Aunque todavía no fue anunciado de forma oficial, se filtró la existencia del título gracias al organismo de clasificación de Australia, que lista al juego. El estudio M2 sería la desarrolladora, lo que no sorprende ya que ellos estuvieron detrás de Castlevania Anniversary Collection, salida en 2019.

Todavía no hay detalles de lo que traería el paquete, pero se puede asumir que serán Circle of the Moon, Harmony of Disonance y Aria of Sorrow, es decir las entregas de la saga para Game Boy Advance. Salieron entre 2001 y 2003, y son juegos muy queridos por los fans.

Konami había mencionado estar trabajando en varios "proyectos clave" cuando comunicaron que no estarían en el E3 2021, por lo que esta colección podría ser uno de ellos. También cabe resaltar que Bloodstained: Ritual of the Night, la secuela espiritual a Castlevania: Symphony of the Night, recibirá su secuela.

Lee También