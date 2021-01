Call of Duty: Black Ops Cold War anticipa su primer mapa DLC del Modo Zombies

Desde su lanzamiento en noviembre de 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War se convirtió en el juego principal de la franquicia Call of Duty, con un Modo Zombies y Modo Multijugador optimizados con respecto al resto de los juegos de la saga, ha sido gratamente recibido por los fanáticos, y desde Treyarch no hacen más que continuar mejorando el juego.

El lanzamiento de mapas como Raid para el Multijugador y la mencionada conexión con Warzone fueron tan sólo el comienzo, y desde Treyarch buscan darle nueva vida al Modo Zombies con el lanzamiento de su primer mapa de DLC, que se sumará a Die maschine, Cranked y Onslaught.

El mapa fue anticipado por Treyarch en las redes sociales del juego, con las siguientes imágenes

+ TEASER 1

+ TEASER 2

Este nuevo mapa DLC parece estar relacionado con la historia del Modo Zombies que comienza en Die Maschine y el teaser llega en el momento justo, ya que esta semana los jugadores de consolas tendrán acceso gratuito al Modo Zombies por primera vez en la historia de Call of Duty.

