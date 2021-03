Comienza el Pentágono de la LLA de League of Legends con Furious Gaming como líder

Luego de arduas jornadas de competencia, el pasado fin de semana dio fin la Fase Regular de la LLA de League of Legends. Tres equipos se despidieron de la competencia por finalizar del sexto al octavo lugar: Isurus, XTen y Kaos Latin Gamers, por lo que sólo cinco quedan en disputa.

El apertura de la Liga Latinoamericana dará inicio a su segunda fase este sábado, la cual se conoce como "El Pentágono", para la cual los cinco equipos mantienen los puntos conseguidos en la primera fase, pero en la cual sumarán 2 puntos por cada victoria y luego de enfrentarse una vez a cada uno, los cuatro primeros pasarán de ronda.

Furious Gaming es el equipo que lidera el Pentágono con 11 puntos, con Bugi y Jauny como los jugadores más destacados de lo que fue la primera etapa. Un punto por detrás aparece Gillette Infinity Esports, que tiene en Whitelotus y Ackerman una de las mejores botlanes de la competencia.

Un paso por detrás encontramos a los tres equipos restantes: Estral Esports, All Knights y Rainbow7, todos ellos con ocho puntos. Estral parece ser el de mejor presente, con Leza y Bvoy y Acce como tres jugadores capaces de convertirse en carries.

Por parte de All Knights, la presencia de Wadid ha elevado al equipo a pesar de ciertas bajas de impacto que no le permitieron al equipo sacar su máximo potencial durante la temporada. Grell ha sido otro de los jugadores más destacados de All Knights.

Finalmente, Rainbow7, basado en las actuaciones de Oddie, en su regreso al competitivo, y la grata aparición de Ceo como la gran promesa de la región, logró clasificar al superar a XTen en un desempate posterior a la última jornada.

El Pentágono dará inicio este sábado 20/3 desde las 17:00hs (MEX) / 20:00hs (ARG) y se podrá seguir desde el canal de TV Azteca (MEX) y los canales de Twitch y YouTube de LOL Esports LATAM.

