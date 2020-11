Como enviar Pokémon de Pokémon GO a Pokémon HOME [Guía completa]

Desde hace unas horas, Pokémon GO puede conectarse con Pokémon HOME, el servicio de nube donde podrás transferir y reunir tus Pokémon. Y en esta nota te vamos a explicar cómo hacerlo paso a paso, para que puedas mover a tus Pokémon fácilmente y sin problemas.

ELEMENTOS NECESARIOS

• Tener las aplicaciones Pokémon GO y Pokémon HOME Actualizadas

• Vincular la versión de Pokémon HOME para móviles con nuestra cuenta de Nintendo.

• Vincular Pokémon GO a la cuenta de Nintendo.

COMO VINCULAR LA CUENTA DE NINTENDO EN POKÉMON GO

• Abre el juego e ingresa en el menú de la Poké Ball

• Ingresa a las opciones y selecciona Pokémon HOME

• Inicia Sesión con tu cuenta de Nintendo

• Comprueba que tu nombre de usuario (jugador) y la ID de usuario son los mismos que los de tu cuenta de Pokémon GO.

ENVIAR POKÉMON DE POKÉMON GO A POKÉMON HOME

• Ingresa al Trasladador GO

• Revisa que la energía del Trasladador GO esté llena (la energía que necesites será diferente dependiendo el Pokémon y se recargará con el tiempo o usando Pokémonedas)

• Selecciona "Pokémon HOME" en opciones

• Inicia sesión en la cuenta de Nintendo a la que quieras enviar tus Pokémon

• Selecciona "Enviar Pokémon"

• Verifica la energía del Trasladador GO

• Selecciona el Pokémon a transferir

• Verifica la energía que te costará y que el Pokémon sea el correcto

• Selecciona "Transferir" para enviar a tu Pokémon a Pokémon HOME

COMO RECIBIR EL POKÉMON EN POKÉMON HOME (MÓVILES)

• Incia la aplicación y la sesión de la cuenta a la que hayas transferido el Pokémon

• Aparecerá una notificación en la pantalla. Preguntará si quieres recibirlo/s, presiona Si.

• Selecciona Ver Pokémon transferidos

• Revisa la lista de Pokémon transferidos y toca Recibir Pokémon.

• La transferencia estará completa cuando veas el mensaje Pokémon recibidos en tu pantalla. Entonces podrás organizar tus Pokémon desde tus cajas.

Nota: Si te equivocas y presionas "No", podrás recibir de igual manera a tus Pokémon, tan sólo debes reiniciar la aplicación y repetir el proceso, seleccionando "Si", ésta vez. También puedes ir a Opciones > Conexión con Pokémon GO > Recibir Pokémon para volver a empezar el proceso de nuevo.

Nota 2: Puede que los Pokémon no aparezcan porque tus cajas están llenas, intenta hacer hueco antes de recibir a los Pokémon.

COMO RECIBIR EL POKÉMON EN POKÉMON HOME (NINTENDO SWITCH)

• Selecciona Pokémon GO en el menú principal para comprobar si se ha transferido algún Pokémon desde la aplicación.

• Si los hay, selecciona Recibir para enviarlos a tus cajas de Pokémon HOME.

Y listo, ya puedes transferir tus Pokémon de Pokémon GO a Pokémon HOME y de allí a Pokémon Espada y Escudo si quieres. Recuerda que para transferirlos a los juegos de octava generación, primero deberás tener esa especie registrada en la Pokédex o haberla obtenido al menos una vez en ese juego.

Además, recuerda que al enviar tu primer Pokémon desde Pokémon GO a Pokémon HOME recibirás un Melmetal capaz de gigamaxizarse como Regalo Misterioso.

Lee También