Luis Advíncula se ha ganado al hincha de Boca Juniors con su entrega, carisma y peculiaridades. También teniendo el respaldo del fanático de Perú, ahora el ‘Rayo’ sabe que está entrando en la etapa final de su carrera deportiva profesional y por primera vez habló sobre el retiro del fútbol.

Recordando que Luis Advíncula es prioridad para Boca Juniors y con esta oferta lo convencerían de renovar, ahora mismo todo podría detenerse por las recientes declaraciones que dio. Hablando para el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, ‘Lucho’ abrió su corazón sin dudarlo.

Consciente que la fecha final está cerca, el lateral derecho Advíncula habló sobre su retiro del fútbol profesional, quizá con Boca Juniors: “Ya estoy casi en el final. Tengo 34 años, voy a pasar a ser casi un jugador ‘veterano’. Para la vida estoy joven, pero para el fútbol no”.

No guardándose nada, Luis Advíncula no adelantó cuánto tiempo más estaría jugando, pero si ya empezó a pensar en el retiro, seguro que muchos años no le quedan en Perú: “Uno tiene que ir pensando que cada vez está más cerca el retiro. Prefiero que el tiempo lo decida, pero sé que cada vez está más cerca”.

Luis Advíncula y Boca Juniors. (Foto: IMAGO)

Por ahora Luis Advíncula y Boca Juniors trabajan en la renovación. Con 34 años, el delantero es uno de los puntos fuertes del ‘Xeneize’ y con la camiseta ‘Azul y Oro’ ha conseguido cuatro títulos nacionales. Por el lado de Perú, el ‘Rayo’ es un fijo en la convocatoria de Jorge Fossati y, por ahora, titular indiscutible para la Copa América Estados Unidos 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Advíncula con Boca?

Luis Advíncula firmó por Boca Juniors hasta diciembre del 2024. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral es un referente luego de haber conquistado 4 títulos.

¿Cuánto gana Advíncula en Boca?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 80 mil dólares.