Pasando por un momento complicado en su carrera, Jeriel De Santis no está bien en Alianza Lima. Quedando en evidencia su falta de gol, el delantero falló una clara ocasión ante Colo Colo por la Copa Libertadores y ahora habrían decisiones en tienda íntima.

Si bien Alianza Lima tiene que jugar ante FBC Melgar este domingo 28 de abril, el técnico Alejandro Restrepo ya tomó una decisión sobre lo que hará sobre Jeriel De Santis. Con información del diario deportivo Líbero, el medio precisó que el atacante será titular en Arequipa.

Lo cierto es que Jeriel De Santis falló un claro gol para Alianza Lima y los hinchas no lo perdonan. Pero también es el periodismo el que critica al atacante. Jesús Arias no se podía creer una situación: “Hay una jugada en la que le da la espalda a la pelota. No seas abusivo. No seas malo. No se perfila”.

De Santis en Alianza. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

Erick Osores también cuestionó a Jeriel De Santis tras el duelo ante Colo Colo: “La que tuvo Jeriel De Santis en los minutos finales para anotar el primer gol del partido. Lo sorprendente es que el remate no llega ni al arco y no es la primera vez que le pasa eso al delantero venezolano, pudo ser el 1-0, era una jugada clave”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeriel De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis fue fichado por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Jugando en Portugal y Venezuela, el delantero llegó a Alianza Lima para brillar en la Liga 1 de Perú y en la Copa Libertadores 2024.

¿Cuánto gana De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Fichado hasta diciembre del 2024, el delantero se llevaría hasta 90 mil dólares si cumple todo su contrato.