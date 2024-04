En Alianza Lima todavía no se pasa el trago amargo del empate ante Colo Colo por la Copa Libertadores. Si bien se robó un punto de Chile, la percepción es que sobre el final pudieron ganarlo, aunque Arturo Vidal dijo lo contrario. Ante esto, Adrián Arregui levantó la voz y liquidó al volante con una frase directa.

Hablando para los medios tras el entrenamiento de Alianza Lima, Adrián Arregui charló con la prensa y tocó el tema de Arturo Vidal y las palabras que tuvo luego de la Copa Libertadores: “Es su punto de vista. No sé nada de la vida de Vidal y no me interesa. No estoy para esas cosas yo”.

Charlando también sobre cómo está mentalmente Alianza Lima, Adrián Arregui habló sobre el duelo que se viene ante FBC Melgar por la fecha 13 de la Liga 1: “Hay adversidades, pero el equipo quiere sumar de a tres. El equipo va a salir a ganar. Queremos seguir peleando”.

En diálogo con ESPN Chile, Arturo Vidal menospreció el juego de Alianza Lima luego del empate ante Colo Colo: “Nunca fueron rival. Da rabia cuando tienes la pelota todo el partido y esta no quiere entrar. Ya nos ha pasado muchas veces, pero la tranquilidad que somos un equipo que siempre controla el partido y eso nos deja tranquilos”.

Un capítulo que se vivió en el Alianza Lima ante Colo Colo fue el reencuentro de dos gladiadores de Perú y Chile. Luego de mil batallas entre ambos países, así fue el inesperado saludo entre Carlos Zambrano y Arturo Vidal. Quedando ahora como anécdota, el cuadro íntimo se prepara para chocar ante FBC Melgar este domingo 28 de abril en Arequipa.

¿Cuánto gana Adrián Arregui en Alianza?

Adrián Arregui gana 30 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Conociendo el poder económico del cuadro íntimo, el volante de 31 años se llevaría 360 mil dólares por toda la temporada 2024.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arregui en Alianza?

Adrián Arregui tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando luego de terminar su vínculo con Temperley de Argentina, el volante ha pasado por clubes como Independiente Medellín de Colombia y Huracán de Argentina.