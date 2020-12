Nuevo contenido gratuito llegará a Cyberpunk 2077 a comienzos de 2021

Está más que claro que el lanzamiento de Cyberpunk 2077 no fue lo que en CD Projekt Red esperaban. El juego llegó con muchos bugs y especialmente con problemas de rendimiento en PlayStation 4 y Xbox One, lo que ocasionó grandes complicaciones a sus desarrolladores e importantes bajas en el valor del estudio. Sin embargo, no se han detenido en el afán de mejorarlo.

Además, a pesar de estos problemas en la generación actual de consolas, el juego sí funciona correctamente en las PC capaces de soportarlo y consolas de la próxima generación gracias a la Retrocompatibilidad y los componentes con los que cuentan la PS5 y Xbox Series X|S.

Y en CD Projekt Red están lejos de tan sólo mejorar los problemas del juego, sino que también lanzarán nuevo contenido gratuito. Eso quedó confirmado con la nueva actualización por parte de las cuentas del juego, donde anticiparon que el primer DLC gratuito de Cyberpunk 2077 llegará a comienzos del 2021.

"Un DLC gratuito llegará a Night City a comienzos de 2021" expresaron en la página web de CD Projekt Red, por lo que los fanáticos están más que expectantes a encontrarse con todas las novedades que los desarrolladores tienen preparadas para este masivo juego de mundo abierto futurista.

