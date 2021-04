Cyberpunk 2077 recibe su parche 1.21: ¿qué cambia?

A pesar de haber tenido un lanzamiento decepcionante, CD Projekt RED aún no se rinde con Cyberpunk 2077. El RPG seguirá recibiendo actualizaciones al menos durante el resto del año, y con cada una llegan mejoras significativas a la experiencia. Esta vez, es el turno del parche 1.21.

La desarrolladora aclara que esta actualización, que ya está disponible en PC y consolas, se centra principalmente en mejorar aún más la estabilidad del juego. También arregla algunos de los problemas más comunes que podían impedir el progreso. Misiones como Gig: Getting Warmer, Play it Safe, Reported Crime: Dredged Up y muchas otras han sido arregladas.

Aún meses después de su salida, más de 20 misiones, todas ellas secundarias, aún presentaban bugs que podían evitar que se completen. Algunas molestias menores, como las holollamadas de Mitch y el coche de Dennis en la misión Big in Japan, también desaparecen. Corrigieron también la aparición de Johnny Silverhand en varias instancias.

Al parecer se ha solucionado el glitch que permitía que se "teletransporten" policías hacia nuestra locación al cometer un crimen en una azotea, uno de los bugs más conocidos en el juego. Las notas del parche completas se pueden encontrar aquí. Te recordamos que Cyberpunk 2077 ya no contará con una entrega multijugador.

