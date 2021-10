Además, si Cloud9 no puede vencer a Unicorns of Love, los japoneses tendrán un desempate con los norteamericanos por el primer lugar.

DFM vence a Beyond Gaming y asegura el segundo lugar de su grupo en Worlds 2021

La definición del Grupo B del Play-In de Worlds 2021 comenzó con el duelo entre DetonatioN FocusMe, campeón de Japón, y el segundo mejor equipo de la PCS, Beyond Gaming. El marcador fue contundente y una clara demostración de la victoria de DFM, aunque la partida fue mucho más pareja de lo que parece.

Hubo muchas peleas, los diferentes carriles fueron testigos de ello y ya con la partida avanzada nos encontramos con varias teamfights, las cuales fueron muy cerradas, pero siempre terminaban a favor de los japoneses. A raíz de ello, sacaron cada vez más ventaja, lo que les permitió cerrar la partida sin que Beyond pudiera responder.

Highlights Worlds 2021 - DFM vs Beyond Gaming

Con este resultado, DetonatioN FocusMe (3-1) asegura como mínimo el segundo puesto del Grupo B del Play-In, y si Cloud9 (3-0) cae ante Unicorns of Love (0-3), tendrá una partida más en la que jugará un desempate por el primer puesto.

Por su parte, Beyond Gaming (1-3) debería jugar una serie al mejor de cinco ante Galatasaray Esports (2-2) para determinar quién enfrentará a Hanwha Life en la serie por pasar al Main Stage. Eso sí, en el caso de que Unicorns of Love logre la victoria ante C9, tendrá que enfrentar a los rusos en un desempate por no quedar eliminados directamente.