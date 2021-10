El actual campeón del mundo no dejó dudas ante el campeón del 2019 y se perfila como el gran candidato para repetir el título de League of Legends.

La partida más atractiva de toda la Fase de Grupos de esta Worlds 2021 era justamente la que abriría el Main Stage del Campeonato Mundial de League of Legends: DWG KIA vs FunPlus Phoenix. Los últimos dos campeones del mundo se enfrentaron, pero nadie podía preveer semejante paliza por parte de los coreanos.

Desde el first pick de Yuumi hasta la compra de una Espada Larga con Le Blanc por parte de Showmaker, DWG KIA demostró que tiene bien en claro cómo jugar el meta actual de League of Legends y stompeó a FunPlus Phoenix de principio a fin. Los coreanos ganaron las tres líneas durante los primeros minutos de partida y no hicieron más que snowballear la partida hasta su final.

Showmaker fue la estrella con su Le Blanc, mientras que el Graves de Khan, la Miss Fortune de Ghost y el Trundle de Canyon dominaron cada sector de la Grieta del Invocador en una partida que duró unos 29 minutos pero que fueron de puro dominio por parte de DWG KIA, que cerró con un 18 a 2 en asesinatos y casi 15k de oro de diferencia.

Highlights DWG KIA vs FPX - Worlds 2021