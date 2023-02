El mes pasado, Jordi Wild sorprendía al mundo del streaming anunciando su propio evento de pelea, Dogfight Wild Tournament o DWT. A diferencia de por ejemplo la Velada del Año de Ibai, se trata de un evento de combate underground, en el que se hace énfasis en que sea más hardcore.

Hay varias disciplinas como MMA y Bare Knuckle para disfrutar durante el torneo, que empieza hoy. A continuación te dejamos todo lo que debes saber de cada combate, incluyendo su horario y cómo verlo en vivo.

Horarios y cómo ver en vivo los combates de Dogfight Wild Tournament

• Pelea #1: MMA - Combate de artes marciales mixtas. Alex Quilez vs Salah Eddine.

Horario: 12:00 (MEX) / 15:00 (ARG) / 19:00 (ESP)

• Pelea #2: Boxeo con Guantillas. Mireia García vs Zurimay

Horario: 13:00 (MEX) / 16:00 (ARG) / 20:00 (ESP)

• Pelea #3: 2vs1. César Alonso vs Tomás Luján y Luis Ramírez

Horario: 14:00 (MEX) / 17:00 (ARG) / 21:00 (ESP)

• Pelea #4: Bare Knuckle - Boxeo sin guantes. Franco Tenaglia vs Abner Lloveras

Horario: 15:00 (MEX) / 18:00 (ARG) / 22:00 (ESP)

• Pelea #5: David vs Goliath - Peso pluma vs Peso pesado. Raymison Formiga vs Roger Dalet.

Horario: 16:00 (MEX) / 19:00 (ARG) / 23:00 (ESP)

• Pelea #6: Muerte Súbita - Combate hasta un KO técnico. Aitor Gaspar vs Tarnadzhiev.

Horario: 17:00 (MEX) / 20:00 (ARG) / 00:00 (ESP)

Para ver todos estos combates en vivo, puedes hacerlo en este enlace al canal oficial de Jordi Wild en YouTube, o bien desde el video a continuación: