Luis Enrique vive una primera temporada en París marcada por su regreso a Barcelona, por el final de la saga Kylian Mbappé y ahora igualmente por una decisión más que inesperada. El entrenador del PSG confirma que estará de vuelta en Twitch tras una primera experiencia por la plataforma en el Mundial de Qatar 2022: “Vuelve el streamer del año”.

Por medio de sus redes sociales, el asturiano anunció por todo lo alto la llegada de un proyecto familiar que le permitirá repetir aquellas charlas con los internautas como ocurriese durante la última Copa del Mundo y mientas dirigía a España. Luis Enrique regresa a Twitch a casi dos años de un hecho más que singular durante la concentración de La Roja por los desiertos de Doha y compañía.

“Hola a todos, ha llegado el día. La vuelta, el retorno, Twitch II. Vuelve el streamer del año. ¡Qué bien nos lo pasamos!. Hoy, os informo que el 21 de marzo a las ocho de la noche volveré a Twitch, en mi canal, como siempre, como aquellos tiempos en Qatar”, dejaba caer Luis Enrique en un video por sus redes sociales que hizo estallar a la comunidad española. Preguntas, respuestas, risas y oportunidad para conectar con los protagonistas se viene en poco más de 48 años. El ex entrenador de Celta, Roma o Barcelona dejó en claro que era algo que quería retomar hace tiempo.

Eso sí, todavía no hubo detalles sobre un reestreno por la plataforma de streaming morada. Mucha expectativa alrededor de un fichaje de lujo para Twitch y que este jueves promete llevarse las miradas de todos: “¿Para hacer qué? Una, y prioritaria, un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia, y que tenemos ganas de compartir con vosotros y hacer público. Dos, para volver a retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea, sin filtros y de manera directa. ¿Os apetece? Pues el jueves 21 nos vemos. Adiós”.

Así comunicó Luis Enrique su regreso a Twitch. Recordemos que fue habitual ver al estratega ibérico durante la Copa del Mundo realizar diversos directos en las cuentas de la selección española para conectar con los aficionados. Una decisión aplaudido por muchos, critica por otros pero que no dejó a nadie indiferente. Se vio ahí al Luis Enrique más humano, cercano y por encima de todo, sin los destellos de estrella que entrega este juego a cualquiera que lo práctica en la élite. Vuelve el streamer del año y desde este jueves 21 de marzo comienza una nueva era para la plataforma.

¿Cuándo juegan PSG y Barcelona por la Champions?

Luis Enrique vuelve a Barcelona. Lo hará tras casi 8 años después de su marcha y con un lugar en la semifinal de la Champions League como premio. ¿Fechas? 10 de abril por el Parque de Los Príncipes y la vuelta por Montjuic en la noche del 16 del cuarto mes del año. No olvidemos que quien avance mide fuerzas por un lugar en Wembley ante el vencedor de Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.

El verdadero Luis Enrique

Jonathan Soriano, el goleador del entrenador en Barcelona B, ya explicó a BOLAVIP como es realmente un entrenador catalogado por la prensa en ocasiones como intratable o duro. No todo es lo que parece: “La mayoría de lo que vemos en rueda de prensa no es Luis Enrique, no tiene nada que ver. Yo a veces he visto la tele cuando él era mi entrenador y he dicho ‘no eres así’. Luis Enrique de Twitch sí que es Luis Enrique. Esa persona alegre, cachonda, que le gusta la risa, que hace bromas, ese es Luis Enrique”.