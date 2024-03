“Vuelve el mejor streamer del mundo”. Así anunciaba Luis Enrique días atrás su regreso a Twitch. El entrenador del París Saint Germain presentó su nuevo proyecto familiar en una plataforma dorada donde también hubo la oportunidad de intercambiar pareceres con los internautas. Show total en una charla donde se habló de Lionel Messi, Barcelona y por supuesto lo que viene por delante en la capital francesa.

Fundación Xana era la excusa para volver a vivir alguna de esas míticas tardes de Qatar 2022. Un proyecto social que Luis Enrique crea en honor a su hija y qué luchará por generar ingresos para apoyar a niños con patologías graves a nivel nacional. El entrenador del París Saint Germain explicó las bases de un plan social dónde espera seguir con su apoyo a dicha causa. Las risas y un buen rato estaban asegurados.

Todo empezaba hablando de la eliminatoria que se viene ante Barcelona. Luis Enrique regresa a la ciudad condal casi 8 años después de su aventura en el Camp Nou. Anticipa una batalla total por un lugar en semifinales, donde quiere al Cholo Simeone: “Soy y seré socio culé hasta que me muera, pero mi profesión es entrenar y trataré que mi equipo, el PSG, pase la eliminatoria… Si superamos al Barça me gustaría jugar contra el Atlético de Madrid, aunque con el entrenador del Dortmund quedamos en vernos en la final, pero será imposible”.

“No voy a elogiar a Lamine ahora porque tiene que jugar contra nosotros. A ver si estará motivado”, continuaba bromeando el entrenador asturiano a la hora de anticipar una eliminatoria ni la cual se prevé un carácter tanto emotivo como exigente. Paris Saint Germain busca su segunda semifinal en la historia de la Champions moderna y tendrá que conseguirlo en la que fuese justamente la casa de Luis Enrique. El actual estratega del conjunto francés también repasó su paso por un fútbol español en el que hubo tiempo para hablar de la selección y por qué no de un segundo capítulo en Can Barça.

“Me gustaría volver al Barcelona, pero tendrían que quererme y yo estar disponible. Ahora estoy en el PSG y me gusta cumplir los contratos que firmo….Por supuesto que volvería a la selección, fue una etapa de gran aprendizaje, nos hizo crecer como cuerpo técnico”, reflexiones de Luis Enrique en una charla por Twitch donde hubo tiempo para tocar todo tipo de temas.

Messi, el mejor

“Por rendimiento, Leo, Luis Suárez, Neymar, Piqué son los mejores que he entrenado… he disfrutado mucho, pero por complicidad conseguí muchísima con la mayoría de los jugadores de la Selección. Es etapa es inolvidable, ahora esos jugadores han crecido y me llena de orgullo. Siempre digo que idealice mi etapa en el Barça B, me acuerdo de todos los directivos, fue una muy buena etapa”.

Su paso por Real Madrid

“Tengo todavía algún pisito por Madrid, ahí siguen generándome recursos. Le guardo un cariño muy especial a excompañeros como Butragueño, cumplí mi contrato, me trataron de maravilla y la salsa de fútbol me hizo irme al eterno rival”.

¿Se va Mbappé?

“Eso no lo sabe nadie, solo Mbappé. Ya se pronunciarán las partes cuando deban hacerlo….Si colaboras en la Fundación con 4 o 5 millones, le digo a Kylian que descanse en el partido de Champions, pero necesito justificante (risas)”.

Los DTs que le hubiera gustado tener

“Guardiola es el mejor. Me hubiera encantado que me hubiera entrenado. También me hubiera gustado que lo hubieran hecho Ancelotti, Klopp, Xavi, Xabi Alonso… ¿Y Luis Enrique? ¡También! Aunque hubiera chocado con él 25 veces”.

La dieta de Luis Enrique

“Como sano y solo dos veces por día. Proteínas, verdura, un poco de fruta… Sano. ¿Huevos? ¡Claro! Hoy solo he comido cuatro. Ya sabéis que tiene todos los aminoácidos esenciales menos uno. ¿No veis que estoy más joven y atractivo? Normalmente como en el campus del PSG y ceno en casa”.

Se viene documental

“Desde que dejé la Selección tengo una productora siguiéndome durante los meses que busqué equipo. Ahora me siguen todavía, este año en París ha sido intenso, como en todos los equipos grandes. La parte que me corresponde del documental irá a la Fundación, espero que una plataforma vea interesante el contenido”.