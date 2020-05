Desgarrador y brutal: aquí tienes el nuevo trailer de The Last of Us Part 2

Tal y como habían anunciado ayer en sus cuentas oficiales, desde Naughty Dog nos presentaron un nuevo trailer de lo que será la historia del tan comentado y anticipado The Last of Us Part 2. Con algo más de dos minutos de duración, podemos tener un vistazo de lo que será el juego, que demuestra haber sido cuidado hasta el más mínimo detalle.

Si bien esperábamos y estamos siguiendo una historia cruel y sangrienta, TLOU2 definitivamente llevará las cosas al siguiente nivel, siguiendo la historia de Ellie y todo lo que deberá atravesar en su travesía repleta de peligros y gente despiadada en cada lugar que visita.

Las recientes filtraciones no parecen haber afectado negativamente al juego, ya que desde Naughty Dog reportaron su finalización en las últimas horas y en Amazon es, a pesar de aún no haber sido lanzado, el juego top en ventas, con las preordenes de los usuarios.

The Last Of Us Part 2 será lanzado oficialmente el próximo 19 de junio de manera exclusiva para PlayStation 4.

