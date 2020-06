EA: Battlefield 6 tendrá "batallas épicas a una escala y fidelidad como no se ha experimentado jamás"

El estudio DICE fue el gran ausente en la presentación de EA Play Live 2020 realizada por Electronic Arts en el día de ayer. Battlefield 6 era uno de los juegos más anticipados y esperados del evento, pero no se realizó la presentación oficial del título.

Sin embargo, al finalizar el evento, se pudo echar un primer vistazo al juego, al igual que a nuevos juegos no presentados de Need for Speed y Dragon Age, otras dos importantes sagas de Electronic Arts que no estuvieron destacadas en el EA Play.

Pero no fue lo único que EA reveló sobre Battlefield 6, ya que Laura Miele, Jefa de los Estudios de EA, explció que "Para cada generación de consolas, DICE pone la vara de la excelencia en presentación visual y de audio. Estamos creando épicas batallas a una escala y fidelidad como no se han experimentado jamás".

Electronic Arts aseguró que a lo largo de los próximos meses revelará más sobre sus juegos, y se espera que Battlefield 6 sea presentado pronto, aunque su lanzamiento podría retrasarse hasta entrado el 2021.

