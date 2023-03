Ayer por la tarde Electronic Arts fue centro de la polémica al anunciar el retiro de cuatro clásicos de sus tiendas digitales para siempre; entre estos juegos se incluían varias entregas de la saga Battlefield y Mirror's Edge, títulos que a partir del próximo mes dejarían de estar disponible. Sin embargo, ha habido un gran error.

Y no es el hecho de que los juegos no serán retirados para siempre, porque así sucederá, más no con Mirror's Edge. Ya sea por la repercusión en los fanáticos o por, como ellos han comentado, error en la comunicación, Mirror's Edge no formará parte de los juegos que se retirarán de la tienda.

La cuenta oficial de Battlefield ha hecho oficial esta rectificación, comentando que tanto Battlefield 1943 como Bad Company y Bad Company 2 serán retirados, pero que el anuncio sobre Mirror's Edge fue un error y que no hay planes de retirarlo de las tiendas digitales actualmente.

Mirror's Edge cumple en este 2023 su décimoquinto aniversario, y es reconocido como un juego sumamente particular, y que en su momento fue un bombazo, donde nos ponemos en la piel de Faith, una mensajera que transporta información confidencial de lugar a lugar y atraviesa la ciudad haciendo Parkour por las azoteas de grandes rascacielos.

Por suerte, seguirá disponible para ser comprado por aquellos que quieran probarlo y, quien sabe, tal vez este desliz de EA le termina funcionando para llevarse alguna que otra venta extra del título.