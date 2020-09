EA Sports anuncia que este año no habrá Demo del FIFA 21

El lanzamiento del FIFA 21 se dará el próximo 6 de octubre, y los fanáticos estaban esperando que EA Sports lance la demo del juego, como hace cada año, unos días previo a que el título sea publicado oficialmente, pero eso finalmente no sucederá en esta ocasion.

En un reciente comunicado oficial mediante sus redes sociales, desde EA Sports FIFA confirmaron que no habrá Demo del FIFA 21, ni para PC (como es usual), ni para consolas. El comunicado expresa lo siguiente:

"Avisamos que este año no habrá un demo de FIFA 21. En su lugar, hemos tomado la decisión de centrar el tiempo de nuestro equipo de desarrollo en ofrecer la mejor experiencia de juego completa para las consolas actuales y las de próxima generación."

De esta manera, los desarrolladores buscarán entregar el mejor juego posible pero la prueba masiva será un paso que omitirán y se la jugarán, con la esperanza de que el juego oficial no tenga ningún error demasiado grave en su lanzamiento, que no fuera descubierto al no haber Demo.

Eso sí, los miembros de EA Play podrán disfrutar del FIFA 21 en 10 días, y la prueba básicamente será realizada por ellos para ayudar con su feedback y alertar a los desarrolladores ante cualquier error.

