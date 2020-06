EA Sports revela el trailer de jugabilidad y fecha de lanzamiento de Madden 21

La espera ha terminado y EA Sports finalmente reveló los primeros grandes detalles de su nuevo título de fútbol americano, Madden 21. El juego oficial de la NFL contará con grandes actualizaciones con su nueva entrega y varias características novedosas.

La principal de ellas será el nuevo Stick de Habilidad, que servirá para que los jugadores tengan otras opciones tanto a la hora de jugar la ofensiva como en defensa. En la primera, servirá para enlazar movimientos evasivos, y ayudará a la hora de utilizar el nuevo sistema de portador de balón a la hora de correr hacia la línea de touchdown.

Por su parte, en la defensa el Stick permitirá tener mayor libertad a la hora de interceptar pases y ayudará al nuevo sistema de tackles mejorados dependiendo la ubicación y situación de juego, desde tackles con derribo, hasta tackles con salto.

El nuevo modo de juego Face of the Franchise: Rise to Fame será un Modo Carrera en formato de documental jugable, el cual permitirá a los jugadores ofrecer un nivel de agencia y profundidad mientras el jugador busca llegar al Salón de la Fama.

En Madden 21 habrá más de 50 habilidades nuevas de Factor-X y de superestrella recién salidas del laboratorio, además de una renovación de los playbooks de las franquicias oficiales de la NFL, mientras que el Modo Ultimate Team que llegará con características renovadas.

Madden 21 será lanzado este 25 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC, y su preorden ya está disponible en la tienda oficial de Electronic Arts.

