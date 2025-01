Carlo Ancelotti justifica la reacción de Vinícius Junior contra Stole Dimitrevski

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación este domingo 5 de enero en el auditorio de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la previa del compromiso que el Real Madrid disputará en las próximas horas frente al Deportivo Minera, correspondiente a los 16vos de Final de la Copa del Rey 2024/2025.

En dicho encuentro con los medios de comunicación, como era de esperarse, el tema central fue la expulsión que recibió Vinícius Júnior por parte de Soto Grado el último viernes 3 de enero en el Estadio de Mestalla, partido que se llevó a cabo por la fecha 12 que había sido postergado a causa del terrible temporal DANA que azotó a la Comunidad de Valencia en noviembre.

Al respecto, Carlo Ancelotti comentó que, aparentemente, no pudo ver el altercado con Stole Dimitrevski por el que el brasileño recibió la tarjeta roja: “Yo no he visto lo que ha hecho. Pero sí veo lo que pasa en los estadios y creo que él en estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejor más, pero nadie es perfecto”.

Siempre en esa misma línea de desviar las críticas públicas hacia Vinícius Júnior, el entrenador italiano apuntó que no es fácil estar en la situación de su dirigido, quien viene siendo el foco del hostigamiento en cada partido que el Real Madrid juega de visitante: “Es difícil, no estoy en su piel, pero es difícil. Todo lo que pasa, los insultos no lo hace sencillo. Intenta mejorar y aguantar”.

Por otro lado, Ancelotti confirmó las dos bajas que presentará el Merengue para el juego con el Minerva: “Los que no viajan son dos, que son Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger. El resto viajan, pero hay que tener en cuenta que se jugó un partido hace poco. Quiero dar minutos a otros que han jugado menos”.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Minerva por la Copa del Rey?

El Real Madrid se enfrentará al Deportivo Minera por los 16vos de Final de la Copa del Rey este lunes 6 de enero a las 19:00 horas de Europa Central en el Estadio Cartagonova de la ciudad de Cartagena, Murcia. El que gane sabrá su rival en la próxima instancia con el sorteo que la RFEF realizará el próximo miércoles 8 de enero.

Real Madrid viaja a Arabia Saudí tras su partido por la Copa del Rey

El Real Madrid viajará a Arabia Saudí luego de su encuentro con el Deportivo Minera. Es que el próximo jueves 9 de enero se enfrentará al Mallorca por la Semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de Jeddah. Si gana, se medirá en la Final del 12 al vencedor del cruce entre el FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao.

