Una dolorosa noticia se habría dado a conocer este sábado en LigaPro, y es que el delantero uruguayo Mathías Acuña se habría quitado la vida en un hotel de Ambato. Solo ayer el jugador había regresado al país para sumarse a la pretemporada del ‘Ponchito’.

Ni Mushuc Runa ni LigaPro lo han confirmado pero varios medios en Ambato hacen eco de la infornación. El ex Boston River, Rentistas, Liverpool entre otros se encontraba en el hotel que le asignó al club.

Esto se da en medio de una denuncia por violencia de género que enfrentaba desde diciembre del 2024 por parte de su ex pareja. El jugador se encontraba con grillete electrónica por disposición de la Justicia Ecuatoriana.

Lu Rodríguez, la ex pareja del delantero de Mushuc Runa habría compartido fotos de las agresiones cuando realizaba la denuncia. El futbolista en sus propias redes había desmentido lo ocurrido.

Mathías Acuña hizo 8 goles con Mushuc Runa en 15 partidos.

¿Qué denuncia enfrentaba Mathías Acuña?

El 23 de diciembre del 2024 se hizo público que la Justicia ecuatoriana había impuesto grillete electrónico al jugador como medida cautelar. Mathías Acuña públicamente hizo su descargo en redes sociales.

“¡Tener la tobillera me da tranquilidad a mí porque no se va a poder inventar nada que me acerqué, también todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, la cual la otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras, me da lástima porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género!”, agregó.

“¡Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben lo que soy, nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer! No tengo más nada para decir y es lo último que voy a escribir en referencia a los que está sucediendo, un abrazo grande y gracias a los que están!”, finalizó.