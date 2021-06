EA retira estos juegos de Need for Speed de las tiendas para siempre

Los fanáticos de juegos de carreras recibieron un golpe inesperado hoy: sin previo aviso, EA ha retirado de las tiendas digitales a cinco de los juegos más queridos de la saga Need for Speed.

Estas son las entregas que desaparecieron de las tiendas, y ya no se pueden comprar: Need for Speed: Carbon (2006), Need for Speed: Undercover (2008), Need for Speed: Shift (2009), Need for Speed Shift 2: Unleashed (2011), y Need for Speed: The Run (2011).

Las tiendas afectadas por esta medida son Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, y Origin. Según EA, esta decisión fue tomada porque el próximo 31 de agosto se apagarán los servidores online de todos estos títulos.

"Ya no es posible" mantener los servidores activos por la cantidad de jugadores que hay en ellos, según comunicó Electronic Arts. Aún así, aclararon que será posible seguir jugándolos offline.

Lee También