El MET de Nueva York abre galería virtual en el Animal Crossing: New Horizons

El museo de arte en el juego y Sócrates, el buho curador, han sido características queridas de la serie de videojuegos durante casi veinte años. En honor a su regreso oficial en Animal Crossing: New Horizons , la última entrada del popular juego de simulación de vida, y junto con los increíbles esfuerzos de nuestros colegas de The Getty , CAM y museos de todo el mundo, el Departamento Digital de The Met ha realizado Toda la colección del museo de más de 406,000 imágenes de acceso abierto fáciles de transportar a sus hogares e islas virtuales.

Utilizando imágenes de acceso abierto de la colección The Met, los retratos de Hans Memling pueden colgar junto a tu cama. Los azulejos otomanos del siglo XIV podrían alinear el piso de su baño. Pasee por algunas vistas del monte Fuji en su búsqueda de fósiles por la mañana. Es posible que nunca obtengas una cocina de madera de hierro, pero ciertamente podrías tener un Van Gogh en tu pared. ¿Tu obra de arte favorita de Met se quedó fuera del canon histórico artístico de Animal Crossing ? ¿Te estás perdiendo la apariencia de nuestra propia pintura clásica ? Ahora puedes coleccionar y exhibir cinco mil años de arte de todo el mundo como lo desee, y disfrutar de The Met en cualquier lugar.

¿Cómo escanear nuestras pinturas favoritas para luego tenerlas dentro de nuestra aventura en el Animal Crossing?

Los pasos para poder tener las pinturas del MET dentro del videojuego son muy sencillas. Más de 400 mil obras de artes está disponibles y todas las podremos ver en este enlace. Escoges la que más te gusta, vas al botón de "Share" lo que brindará un logo del Animal Crossing y luego podremos convertir la imagen en código QR.

Con ese código, vamos a la aplicación móvil de la Nintendo Switch que nos permitirá escanear dicho código. Este proceso enviará la imagen que seleccionamos de la colección del MET al Animal Corssing y así luego usarla para montar cuadros, estampados y demás con el arte que hayas elegido.

