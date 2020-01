El Teamfight Tactics se actualizó ¡6 Bosques ahora clona a todas tus unidades!

Los jugadores con acceso al PBE (Cliente de Pruebas) de League of Legends reportaron hace unos días que el Teamfight Tactics recibiría una gran actualización y la misma finalmente ha llegado al cliente oficial del juego. Se trata de la nueva habilidad de Rasgo para Bosque, ya que ahora al conseguir seis unidades distintas del tipo, todos tus unidades bosque se clonarán.

Claro, esto significa que es necesario obtener una Lux Bosque para poder abrir el sello hacia esta poderosa habilidad, que te permitiría sumar más de 10 fichas al tablero en caso de poder ejecutarla correctamente y aprovechar cada selección.

El resto de los cambios en la actualización son:

SISTEMA

Duración de la partida

Tiempo de fase de planeación de rondas PvE: 30 seg ⇒ 20 seg

Sistema de objetos

Cajas de botín pequeñas: eliminamos la posibilidad de recibir 4 de oro (el valor promedio bajó 15%)

Cajas de botín medianas: eliminamos la posibilidad de recibir 7 de oro (el valor promedio bajó 3%)

Eliminamos los peores escenarios de aparición de objetos a lo largo de una partida, especialmente en las tres primeras rondas de PvE. En resumen, aumentamos el ''límite inferior'' de la aleatoriedad.

Los objetos completos ahora aparecen con mucha menor frecuencia.

Los objetos completos solo aparecen si ya puedes obtener componentes de objeto. El ''límite superior'' de la aleatoriedad no ha cambiado, pero tendrás más oportunidad de obtener un objeto completo conforme te acerques a ese límite superior.

Ya no podrás obtener dos apariciones de objetos completos en la misma partida durante las rondas PvE. Este cambio no incluye recompensas de monstruos épicos o el carrusel.

Redujimos drásticamente la probabilidad de aparición de Fuerza de la Naturaleza en el carrusel.

Cambios de funcionalidad

Los monstruos y súbditos en rondas PvE ahora son inmunes a Céfiro.

Actualizamos la interfaz del seguidor de rasgos con un nivel cromático para destacar sinergias raras (ej. 9 infernales).

Actualización de los efectos visuales del mini Runente.

El sistema para elegir a tu mini y el Aspecto de la Arena en la sala se mejoraron considerablemente. Asegúrate de echarle un vistazo.

OBJETOS

Daño de Vesta Espinosa: 80/120/160 ⇒ 100/140/200

Robo de vida de La Sanguinaria: 40% ⇒ 50%

Velocidad de ataque por acumulación de Espadafuria de Guinsoo: 4% ⇒ 5%

Regeneración de Sablepistola Hextech: 25% ⇒ 33%

Duración de congelación de Guantelete del Hijo del Hielo: 1.5 seg ⇒ 2.5 seg

Valor del escudo de Relicario de los Solari de Hierro: 250/275/300 ⇒ 250/275/350

Daño de Eco de Luden: 120/160/200 ⇒ 125/175/250

RASGOS

Asesino: Daño adicional de golpe crítico: 50%/150% ⇒ 65%/225%

Espadachín: Los espadachines ya no pueden almacenar más ataques adicionales que el máximo que otorga su nivel de rasgo (1/2/3). En resumen, esto implica que será mucho menos probable, prácticamente imposible, que los autoataques de tus campeones sean ''infinitos''. Específicamente, esto debilita el efecto de (4) y (6) espadachines.

Probabilidad de espadachines de obtener autoataques adicionales: 40% ⇒ 35%

Desierto: Reducción de armadura: 50%/90% ⇒ 40%/100%

Infernal: Daño: 70%/140%/210% ⇒ 70%/150%/250%

Mago: (6) Magos - 100% de probabilidad de realizar dos lanzamientos ⇒ 100% de probabilidad de realizar dos lanzamientos y 20 de Poder de Hechizos a todos los magos.

Sombrío: Duración de daño adicional: 5 seg ⇒ 6 ses / Daño adicional: 65%/150% ⇒ 65%/175%

Tanque: Armadura adicional: 150%/300%/450% ⇒ 150%/300%/999%

Bosque: ¡Atrapa seis unidades de bosque para clonarlas a todas!

BALANCE DE CAMPEONES

Nivel 1

Reducción de daño de Leona: 40/90/140 ⇒ 40/80/120

Nivel 2

Vida de súbditos de Malzahar: 250/250/250 ⇒ 250/300/400

Nivel 3

Vida de Ezreal: 600 ⇒ 650

Daño de habilidad de Ezreal: 200/400/800 ⇒ 225/450/900

Velocidad de Ataque adicional de Karma: 60/70/80 ⇒ 40/60/80

Maná de Sion: 50/125 ⇒ 75/125

Rebotes de Sivir: 10/10/10 ⇒ 5/7/9

Daño de habilidad de Veigar: 300/600/900 ⇒ 325/650/975

Nivel 4

Velocidad de ataque de Olaf: 0.85 ⇒ 0.8

AJUSTES A CAMPEONES DE TRES ESTRELLAS

Daño de habilidad de Renekton: 150/275/400 ⇒ 150/275/475

Daño de habilidad de Vladimir: 200/325/450 ⇒ 200/325/500

Velocidad de ataque Adicional de la habilidad de Ashe: 50%/75%/250% ⇒ 50%/75%/100%

Tasa de Daño de Ataque de la habilidad de Ashe: 0.3/0.35/0.4 ⇒ 0.3/0.35/0.75

CORRECCIONES DE ERRORES

Se actualizaron todas las descripciones.

La descripción de eléctrico ahora indica de manera correcta que inflige daño mágico.

Karma ya no mide 228 cm.

La habilidad de Kindred ahora asestará golpes críticos de forma correcta con Guantelete Deslumbrante.

