El Barrio de Adri Contreras se consagró como el primer campeón en la historia de la Kings League, pero la alegría le duró poco, ya que el Mercado de Fichajes ha diezmado al equipo por completo. En apenas cuatro días han perdido cinco de los doce campeones, y esta tarde se confirmó una nueva salida.

Luego de los traspasos de Cristian Ubón, MVP y máximo goleador del campeonato pasado, de Pablo Beguer, Pau Ruiz, Jacobo Fernández y Xavi Olaechea, ahora El Barrio deberá sumar una nueva baja en su plantilla para la próxima temporada, y es una más que sensible.

Se trata ni más ni menos que de su capitán y Jugador #11 durante el primer split, el portero José Juan. En una entrevista con el portal La Hora de Los Reyes, José Juan ha anunciado que no formará parte de El Barrio en el próximo split de la Kings League, a pesar de que podía mantenerse con el equipo sin miedo a ser traspasado como el resto de los compañeros.

Al haber sido el Jugador #11 de El Barrio y no una selección del Draft, José Juan no podía ser comprado por otro equipo con el dinero del Mercado de Fichajes, pero de todas formas ha tomado la decisión de no continuar en El Barrio, y con ello el equipo queda sin uno de sus máximos referentes.

De cara a la próxima temporada, Adri Contreras ya cuenta con los servicios de Sergi Aguilar, portero suplente de Porcinos FC durante la primera parte del split, y que llegó junto a Kilian Honorato en el traspaso que llevó a Jacobo Fernández al equipo de Ibai Llanos.

Con ello, el plantel sólo cuenta con cinco jugadores del primer split, aunque se esperan más salidas con operaciones con otros equipos, las cuales serán reveladas el próximo lunes durante el Especial Mercato de la Kings League.