Las diversas conversaciones de cracks internacionales con streamers se están dando de forma muy natural en el internet. Al parecer, se les hace más interesante a las estrellas mundiales, conversar con gente que no está tan ligada con el deporte rey. Por eso, quizás Jefferson Farfán muy suelto de huesos entró en confianza, y recordó como el actual administrador temporal de Universitario de Deportes, le dijo algo impensado. En una anécdota, que deja mal parado a Jean Ferrari, de principio a fin.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Jean Ferrari?

Jefferson Farfán estuvo con Cristorata, en la señal de Kick, donde reveló lo que conversó con Jean Ferrari en el pasado. Cuando el futbolista histórico de la Selección Peruana todavía estaba en actividad, disfrutando de sus últimos grandes contratos internacionales: “Aparte de Alianza Lima, directamente del Muni (Deportivo Municipal) he recibido ofertas. El Muni habló conmigo. Me acuerdo de que, en un momento, Jean Ferrari también me habló para ir a Melgar cuando yo estaba jugando en Dubái”.

¿Por qué le jugó mal Jean Ferrari a Jefferson Farfán?

Aquí es donde La Foquita expuso abiertamente, al ex volante de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Quien al parecer, no fue del todo serio para poder entablar una negociación del todo seria con el Jefferson Farfán de aquel entonces “Fue cuando yo estaba en Dubai. Dónde m… Me voy a mover de Dubai al Melgar. Le dije: ‘Ferrari no seas p…, ¿me vas a pagar lo que me pagan en Dubai? Me dijo: ‘Jefferson dime los números’. Me vendió humo. Le dije los números y me bloqueó”.

Destacando después, entre broma y broma con el popular stremear, que pudo ser jugador del cuadro merengue: “En la ‘U’ yo tuve la oportunidad de jugar, solamente que me cobraron y por eso no me quedé. Lo que pasa es que de chibolo yo fui a una prueba de la ‘U’ y me fue muy bien, metí dos goles. Recuerdo que termina el entrenamiento y las madres se acercaban a cobrar los uniformes, entonces me cobraron eso. Le dije ‘señora, mire, yo a la justa he venido con el micro hasta aquí y no tengo de dónde pagar el uniforme”.

¿Por qué el Perú no destaca a nivel internacional?

Finalmente, Cristorata le preguntó a Jefferson Farfán por qué en el Perú no nacen futbolistas de buen nivel, de forma constante: “En otros países apuestan por el talento. Si tú ves un chico que viene desde tan lejos y te mete dos goles en su primer entrenamiento, no le vas a cobrar uniforme. Esa fue la oportunidad que tuve de jugar en Universitario y por eso no me quedé. Quizás si en ese momento el club me afiliaba o me daba beca, quizás hubiera continuado ahí. Imagínate, me iban a matar los de Alianza”.