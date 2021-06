El nuevo Battlefield 2042 se presenta con fecha de lanzamiento y principales novedades

El día esperado llegó y los fanáticos de Battlefield finalmente pudieron ver el nuevo título de la franquicia desarrollada por EA Dice. Y es que Electronic Arts presentó el nuevo Battlefield 2042, que se lanzará en octubre para PC y consolas de actual y nueva generación. El juego fue presentado con un espectacular trailer que compartimos a continuación.

Trailer de presentación de Battlefield 2042

Principales novedades de Battlefield 2042

Battlefield 2042 tendrá soporte para hasta 128 jugadores en mapas de escala masiva, algo que estará disponible para las versiones de PC y de consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series). Sin embargo, en la versión de PS4 y Xbox One estará limitado a 64 jugadores y mapas de escala reducida.

Por primera vez, los mapas irán mutando con sistemas de clima extremo que van desde tormentas de arena que alteran la visibilidad o un lanzamiento de un cohete espacial hasta tornados destructores. Además, la característica de deformación del terreno ha sido mejorada, y le da un nuevo nivel de imprevisibilidad a la manera de jugar Battlefield.

En cuanto a tu estilo de juego, te encontrarás con diferentes especialistas, cada uno de ellos con sus habilidades especiales únicas, pero también tendrán un nivel de personalización con cualquier carga que deseen,. Aún así, Battlefield 2042 ofrecerá 10 Especialistas en su lanzamiento.

Historia de Battlefield 2042

Como su nombre indica, el juego estará ubicado en un tiempo futuro, en un mundo real pero ficticio, donde las sociedades se derrumban a partir de los cambios climáticos y la disminución de los recursos. Los jugadores se encontrarán con un escuadrón conocido como "Los soldados apátridas", quienes luchan en nombre de los super poderes que quedan.

Todo está lo suficientemente cerca a hoy para ser reconocido, pero lo suficientemente lejos en el futuro para incluir un arsenal avanzado y patrones de clima destructivos.

Battlefield 2042 te permitirá encontrarte con diferentes modos principales: Conquest y Breakthrough de All Out Warfare por un lado, y tanto Hazard Zone como otro modo aún no revelado. De estos últimos dos no hay demasiadas novedades.

Por otra parte, Conquest tiene dos equipos luchando en un gran espacio, con choques épicos y disputas más personales por el mapa. Breakthrough también tiene dos lados opuestos en una sola ubicación, pero es más guiado: los mapas están divididos en sectores, donde hay múltiples puntos de captura.

Fecha de lanzamiento de Battlefield 2042

El nuevo Battlefield 2042 se lanzará el próximo 22 de octubre para PC, consolas de actual generación (PS4 y Xbox One) y consolas de nueva generación (P5 y Xbox Series).

