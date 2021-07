Echoes of the Eye contará una historia que se conecte directamente con Outer Wilds, aunque sus creadores no quieren revelar mucho todavía.

El premiado indie Outer Wilds anuncia una expansión, Echoes of the Eye

En 2019, la desarrolladora Mobius Digital y la editora Annapurna Interactive lanzaron Outer Wilds para PS4, Xbox One y PC. El pequeño pero ambicioso juego de ciencia ficción se convirtió inmediatamente en un favorito de la comunidad indie, y hoy se anunció que tendrá una expansión.

Durante el evento digital de Annapurna Interactive, se reveló hoy el primer trailer y primeros detalles de Echoes of the Eye. Este DLC será "la primera y única expansión" de Outer Wilds. El teaser no revela demasiado sobre la historia, pero esto es a propósito, según sus creadores.

"Si has jugado [Outer Wilds] te estarás preguntando '¿por qué?' y '¿cómo?', y esas son muy buenas preguntas", comentó Alex Beachum. Agregó que el trailer es "críptico adrede", pero sí dio una pequeña pista, y contó que la nueva historia se conectará directamente con la del juego base.

La sinopsis oficial de Echoes of the Eye lee: "El programa espacial Hearthian ha detectado una anomalía que no puede ser atribuida a ninguna locación conocida en el sistema solar. Agarra tu linterna y prepárate para iluminar los secretos más oscuros de Outer Wilds.

Echoes of the Eye saldrá el 28 de septiembre en PS4, Xbox One, y PC (vía Steam y Epic Games Store). Outer Wilds ganó premios en entregas como Independent Games Festival Awards y Golden Joystick Awards al salir en 2019. Te recordamos que durante el mismo evento, se dio a conocer el primer gameplay de Stray.