El remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2 vendrá con nuevos skaters profesionales

La franquicia de Tony Hawk’s Pro Skater, que definió el género, dejó su huella en los videojuegos en los años 90 promocionando los nombres más importantes del skateboarding en ese momento. Con el lanzamiento de Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 and 2 el 4 de septiembre de 2020, el legado continúa con algunos de los skaters profesionales más destacados del mundo moderno: Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O'Neill, Riley Hawk y Tyshawn Jones, uniéndose a la alineación de OGs en el remaster.

“El skateboard moderno se originó a partir de una generación de patinadores que crecieron jugando los juegos originales de Tony Hawk's Pro Skater”, dijo Michelle Bresaw, vicepresidente de gestión de productos y marketing de Activision. “Los skaters profesionales de clase mundial que estamos agregando a este remaster tomaron los trucos y combos del videojuego y los hicieron posibles en la vida real. Estamos orgullosos de que el remaster representará el panorama de la cultura del skate moderno con una lista diversa de skaters que atraerá a cualquier jugador”.

Mientras que algunos de los nuevos profesionales han aparecido en los juegos de Tony Hawk’s Pro Skater, Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 marcarán la primera vez que van al riel, realizan un ollie y kickflip en los primeros dos juegos de la franquicia. Además, Activision, una subsidiaria de propiedad total de Activision Blizzard, Inc., (NASDAQ: ATVI) anunció hoy que esta lista de nuevos talentos traerá sus propios trucos característicos, en gloria Full HD, a todos los niveles y características de juego que los fanáticos adoran. Aquí hay un video genial de los nuevos patinadores en acción dentro del juego.

Los fanáticos pueden preordenar Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 ahora para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluida Xbox One X, y para PC a través de la plataforma de Epic. Aquellos que preordenen el juego digitalmente tendrán acceso a la Demo de Warehouse a partir del 14 de agosto de 2020, antes del lanzamiento oficial del juego.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 remasteriza los dos primeros juegos de la franquicia de Tony Hawk en un paquete increíble. El juego combinará todos los niveles originales, trucos de la vieja escuela y más que los jugadores recuerdan con niveles bellamente recreados para proporcionar a los fanáticos experiencias de juego impresionantes. El juego también integrará las características favoritas de los fanáticos de toda la franquicia original, no solo en los primeros dos juegos, incluyendo los movimientos y modos de juego multijugador originales, tanto en línea como local. ¡Create-A-Park, contando con un editor robusto para permitir nuevas formas de personalización, y los modos Create-A-Skater también están de vuelta con el remaster! Los jugadores podrán compartir parques en línea con amigos y patinadores con opciones de personalización.

La versión base de Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 estará disponible en todo el mundo por el precio sugerido de $39.99 dólares. Una versión digital de lujo que incluye contenido único y equipo en el juego estará disponible por el precio sugerido de $49.99 dólares. Para el mejor fanático, una edición de coleccionista estará disponible por el precio sugerido de $99.99 dólares, completo con el contenido digital de lujo y una tabla Birdhouse de edición limitada. Puedes encontrar información sobre Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 incluidos los precios locales sugeridos, en www.tonyhawkthegame.com.

