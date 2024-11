La marca que perdió Argentina, Scaloni y Messi ante una humilde selección de África tras la derrota en Paraguay

La Selección Argentina cayó en Paraguay por 2-1 y en una jornada plagada de pequeñas noticias. A la espera de lo que ocurra con el resto de la jornada de Eliminatorias y del choque ante Perú en La Bombonera, los dirigidos por Lionel Scaloni se quedan sin una marca anual que ahora como mucho, podrán compartir con una humilde nación de África. Vencer a los incas significa igualarles a la espera de lo que hagan vs. Ghana y Sudán.

El gol de Lautaro Martínez prometía convertirse en el inicio de la victoria número 12 en el año para la Albiceleste. Un ítem que le daba la posibilidad de ser la más ganadora del año ante Perú, pero que ha quedado ya en el cajón tras los goles de Sanabria o Alderete. Como mucho se podrán igualar ese mismo número de triunfos que tiene la Selección de Angola en todo el 2024. Ante los incas, puntos y sensaciones van a ser buscados.

Argentina venció en lo que vamos de año a: El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Canadá (X2), Chile (X2), Perú, Colombia y Bolivia. Once victorias repartidas entre encuentros de Eliminatorias, amistosos y una Copa América en las vitrinas de AFA. Ante Perú se buscarán igualar las de una Selección de Angola que es la sensación a nivel mundial con sus 12 triunfos en 18 presentaciones en este 2024. Les queda en este año Ghana y Sudán.

Scaloni apuntó contra el arbitraje tras la derrota en Paraguay: IMAGO

Solo España puede igualar o superar a Argentina en este sentido ahora mismo. Si los dirigidos por Luis De La Fuente, próximos rivales de Scaloni y Lionel Messi en la Finalísima, derrotan tanto a Dinamarca como Suiza en los próximos días, arribarán igualmente a una suma de 12 victorias en lo que vamos de año. Perú, La Bombonera y Buenos Aires, lo que le queda a la campeona del mundo antes del final de un año con puntos altos como bajos de rendimiento.

ver también FIFA, preocupada por el futuro del Mundial 2026 tras las elecciones en Estados Unidos

“Puedo decir un montón de cosas, pero no las digo porque no tiene sentido y parece una excusa. Prefiero no decirlo para que no se interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó en la cancha, pero para nada tiene que ver con que Paraguay ganó el partido”, reflexiones de un Scaloni caliente con el arbitraje en Asunción. Tres encuentros sin victorias como visitante para una Selección Argentina que ya piensa en Perú. ¿Iguala a Angola?

Publicidad

Publicidad